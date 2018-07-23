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Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде
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Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра столицы Сергея Собянина с первым местом, занятым Москвой в рейтинге ООН по развитию электронных услуг.
"Я знаю, что по развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города", — сказал премьер на встрече со столичным градоначальником.
По словам Медведева, в ООН таким образом отметили значительное внимание, которое власти Москвы уделяют развитию электронных сервисов, облегчающих жизнь значительному количеству москвичей.
Эти возможности, получившие столь высокую международную оценку, желательно развивать и дальше, отметил премьер. Кроме того, можно использовать и тиражировать в других регионах опыт Москвы в рамках деятельности государственных структур, занимающихся продвижением передового опыта.
Сергей Собянин, со своей стороны, отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других мировых столиц. При этом столичные власти, по словам мэра, не гнались за местами в рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей.
Отдельно мэр столицы отметил роль системы «Активный гражданин» в вовлечении москвичей в управление городом. По его словам, порталом «Активный гражданин» пользуются два миллиона человек. Еще одна удобная для москвичей система — портал «Наш город», на котором жители также помогают городским властям контролировать качество различных услуг, уже оплаченных мэрией.
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