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В Москве научат йоге и индийскому танцу
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В Москве научат йоге и индийскому танцу 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве пройдет пятый ежегодный День Индии, который бесплатно сможет посетить каждый желающий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.
Гости фестиваля смогут насладиться индийской культурой с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». В качестве развлечений им будут предложены мастер-классы индийского танца, хинди и йоги, болливудский фестиваль кино, шахматный турнир для детей, а также импровизированная индийская свадьба. Вдобавок посетители смогут приобрести сувениры, специи, приправы и чаи на восточном базаре с декорациями.
Помимо этого, их ждет выступление знаменитого болливудского певца Аш Кинга и знакомство с национальной индийской кухней, секретами приготовления которой поделится приглашенный шеф-повар.
В августе 2017 года в Москве в четвертый раз прошел фестиваль День Индии, в рамках которого отмечался один из главных праздников индуизма «Ратха-ятра». Его центральным элементом было шествие колесниц с деревянными скульптурами божеств.
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