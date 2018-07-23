В Москве научат йоге и индийскому танцу

В Москве пройдет пятый ежегодный День Индии, который бесплатно сможет посетить каждый желающий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру

Гости фестиваля смогут насладиться индийской культурой с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». В качестве развлечений им будут предложены мастер-классы индийского танца, хинди и йоги, болливудский фестиваль кино, шахматный турнир для детей, а также импровизированная индийская свадьба. Вдобавок посетители смогут приобрести сувениры, специи, приправы и чаи на восточном базаре с декорациями.

Помимо этого, их ждет выступление знаменитого болливудского певца Аш Кинга и знакомство с национальной индийской кухней, секретами приготовления которой поделится приглашенный шеф-повар.

В августе 2017 года в Москве в четвертый раз прошел фестиваль День Индии, в рамках которого отмечался один из главных праздников индуизма «Ратха-ятра». Его центральным элементом было шествие колесниц с деревянными скульптурами божеств.