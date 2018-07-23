В центре Москвы запустят бесплатные велотакси

Оператор мобильной связи Tele2 запускает бесплатные велотакси, которые будут курсировать по самым популярным маршрутам в центре Москвы до конца лета. Маршруты велопрогулок были разработаны с учетом самых популярных направлений в столице и соединили наиболее востребованные точки города. Например, в районе Тверской улицы, Китай-города и в окрестностях Сокольнической площади.

"Мы выходим за рамки телекоммуникационной отрасли и стремимся поддержать жителей и гостей столицы в их образе жизни. При этом, мы уверены, что социальная ответственность бизнеса должна носить прикладной характер. Велотакси — это яркий пример социально ориентированного проекта, на практике помогающего горожанам разнообразить их досуг в летний период, традиционное время отпусков и городских прогулок", — рассказал коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.

У пассажиров появится возможность не только увидеть главные достопримечательности города, но и узнать интересные исторические факты о них, а также подзарядить свои мобильные телефоны прямо внутри велотакси во время поездки. Воспользоваться услугой бесплатного такси сможет любой желающий.