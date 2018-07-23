Рыцари сойдутся в поединках

Великобритании, Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. 24 июля оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны» объявил об участии в фестивале «Времена и эпохи» рыцарей из России

Гости фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа, станут зрителями рыцарских турниров. Их проведут участники из 300 клубов реконструкции со всего мира.

На Пушкинской площади реконструкторы в доспехах устроят показательные рыцарские бои. Пройдут здесь и настоящие соревнования — по разным направлениям фехтования, которые развились из средневекового боя. Также гости фестиваля смогут и сами облачиться в доспехи и принять участие в учебном бою с настоящим рыцарем в латах.

— Кроме того, в этом году у нас есть амбициозная цель — охватить Бульварное кольцо, создать исторический маршрут, — рассказал глава агентства исторических реконструкций «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. — Во время прогулки по бульварам можно будет узнать об особенностях тридцати эпох — от каменного века до ХХ столетия.

Организаторы обещают, что площадки будут работать в любую погоду.

Справка

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице уже в восьмой раз. В этом году он охватит 30 площадок, на которых в течение 13 дней реконструкторы из России и зарубежья будут воссоздавать различные эпохи.