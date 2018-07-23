Ещё
Рыцари сойдутся в поединках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыцари сойдутся в поединках 

Вечерняя Москва 23 июля 2018
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
24 июля оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны» объявил об участии в фестивале «Времена и эпохи» рыцарей из России, Великобритании, Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии.
Гости фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа, станут зрителями рыцарских турниров. Их проведут участники из 300 клубов реконструкции со всего мира.
На Пушкинской площади реконструкторы в доспехах устроят показательные рыцарские бои. Пройдут здесь и настоящие соревнования — по разным направлениям фехтования, которые развились из средневекового боя. Также гости фестиваля смогут и сами облачиться в доспехи и принять участие в учебном бою с настоящим рыцарем в латах.
— Кроме того, в этом году у нас есть амбициозная цель — охватить Бульварное кольцо, создать исторический маршрут, — рассказал глава агентства исторических реконструкций «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. — Во время прогулки по бульварам можно будет узнать об особенностях тридцати эпох — от каменного века до ХХ столетия.
Организаторы обещают, что площадки будут работать в любую погоду.

Справка

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице уже в восьмой раз. В этом году он охватит 30 площадок, на которых в течение 13 дней реконструкторы из России и зарубежья будут воссоздавать различные эпохи.
Вечерняя Москва: последние новости
Выделены новые участки полос для удобства москвичей В преддверии выборов в Москве стартовала программа «Мобильный избиратель» Участок Филевской линии метро закроют для пассажиров на 28 и 29 июля
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину109
Крымский мост начал отделяться от Крыма602
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений82
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение