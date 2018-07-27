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В Москве и Подмосковье пенсионеры будут ездить на транспорте бесплатно
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В Москве и Подмосковье пенсионеры будут ездить на транспорте бесплатно 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Важная новость для пенсионеров Москвы и Подмосковья. С 1 августа проезд для них в пригородных электричках станет бесплатным. Решение действительно значимое — тысячи москвичей проводят лето на дачах, так что нововведение как нельзя кстати. А еще через месяц пенсионеры области смогут пользоваться льготами в общественном транспорте столицы.
Москвичка Елена Степановна Широкова торопится в подмосковную Апрелевку. Пока не стемнело нужно собрать кабачки и огурцы.
"Я очень рада, что проезд будет бесплатным", — говорит она.
Сейчас, чтобы добраться до дачи пенсионерка платит 110 рублей за билет в один конец.
"Мы сможем больше проводить времени за городом. Я думаю, это пойдет на пользу и городу и нам", — уверена женщина.
"То задумываешься надо ехать или не надо, а это уже поехал бы без проблем".
Транспортная интеграция между Москвой и областью станет еще более тесной — с 1 августа проезд на пригородных электричках для пенсионеров станет бесплатным.
Чтобы воспользоваться льготой нужно будет иметь при себе социальную карту с подключенным транспортным приложением.
"Транспортное приложение можно будет подключить в кассах ППК на станциях Москвы и Московской области в любой день с первого августа", — пояснила Софья Попова, пресс-секретарь «Центральной пригородной пассажирской компании» АО «Центральное ППК».
Сама по себе карта, даже после перепрошивки, проездным документом являться не будет. По ней нужно будет получать бесплатный билет в кассе или терминале.
"До Болшево, пожалуйста, с пересадкой там".
Жительница области Серафима Яковлевна Тыняная каждую неделю со станции «Правда» едет к внукам в Москву. С первого августа ей больше не придется платить за билет в электричке. А с сентября бесплатным для нее — как и для миллиона других областных пенсионеров — станет проезд и на столичном общественном транспорте.
"Благодаря этим льготам, которые мы сейчас получим, люди могут ездить уже по Москве бесплатно. Я точно сэкономлю. Это только тогда, когда я езжу один раз в неделю к внуку", — радуется она.
В метро и на столичных автобусах, троллейбусах, трамваях подмосковные пенсионеры смогут ездить по своим социальным картам.
"Право на такой бесплатный проезд в метро и наземный транспорт будет у всех жителей Московской области, которые достигли 60 лет и старше", — отметила Ирина Фиевская, министр социального развития Московской области.
И еще одна хорошая новость для московских пенсионеров — с первого августа бесплатным для них станут не только обычные, но и скоростные электрички.
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