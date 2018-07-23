Благоустройство парка «Митино» завершено

В Москве завершилось благоустройство ландшафтного парка «Митино»

Комплексное благоустройство и озеленение ландшафтного парка "Митино" на северо-западе Москвы на территории в 111 гектаров завершилось, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник.

"На территории парка выполнены работы по устройству 7 спортивных и 4 детских площадок, установлены малые архитектурные формы, а также дополнительно высажены более 500 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников, разбито около тысячи квадратных метров цветников. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и дорожно-тропиночную сеть общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. Теперь горожане могут комфортно проводить досуг на обновленной парковой территории", — сказал он.

Также в парке появился скейт-парк, площадка для игры в пляжный волейбол и теннисный корт.

Бирюков отметил, что москвичи приняли активное участие в обновлении парка. Так, по просьбам местных жителей в проект добавили устройство подъемных тросов для катания, фонтана, всесезонной площадки с раздевалкой, трибунами и пунктом проката. Кроме этого, было уделено внимание зимним видам отдыха — на главной площади парка подготовлена территория для обустройства катка с искусственным льдом площадью 4000 квадратных метров, который в весенне-летний период планируется использовать в качестве фестивальной площадки. Также на площади смонтировали сцену для досуговых мероприятий.

"В настоящий момент основные работы на территории парка завершены. В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше плюс 5 градусов", — добавил Бирюков.

После реконструкции в парке появился музей археологии, здесь обустроили первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища ХII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали ещё в первом тысячелетии до нашей эры.