Ночной забег пройдет в центре Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ночной забег пройдет в субботу в Москве в шестой раз на дистанции 10 километров. Маршрут пролегает по центру столицы, сообщили ТАСС организаторы забега.

"Двадцать восьмого июля состоится «Ночной забег» на 10 км — единственный массовый забег в Москве, который стартует после захода солнца. На одну ночь столицу заполнит поток движущихся огней: тысячи участников пробегут по центру города с налобными фонариками", — говорится в сообщении.

Участники стартуют в 22:30 на территории олимпийского комплекса «Лужники». Маршрут забега будет проходить по Фрунзенской и Пречистенской набережным.

"По традиции бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке еще до наступления темноты, чтобы принять участие в конкурсах, поучаствовать в массовой разминке и пообщаться друг с другом", — добавили организаторы. После финиша пройдет церемония награждения.

В связи с проведением забега планируется перекрытие на улице Лужники от стадиона «Лужники» до Лужнецкой набережной с 21:30 до 00:30, на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Новоандреевского моста с 21:45 до 00:15. Также с 22:00 до 00:15 будет перекрыта Фрунзенская набережная, с 22:10 до 23:55 — Пречистинская набережная от Крымского до Патриаршего моста.