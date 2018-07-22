Традиционный удмуртский праздник «Гербер» прошел в саду «Эрмитаж»

Куклы-обереги, гороховые колобки и удмуртский фольклор.

В программе праздника — выступления традиционных фольклорных ансамблей и коллективов. Эта музыка давно всем известна и любима — в первую очередь, благодаря такому коллективу как «Бурановские бабушки». А вот сувениры, которые привезли на праздник народные мастера из Удмуртии , многие москвичи увидели впервые.

Елена Корепанова, из села со звучным названием Игра, привезла в столицу народные амулеты-обереги.

— Я бывала в крупных городах и там видела — всюду китайские поделки. Штампуют их из пластика на конвейерах. А наша сувенирная продукция ручного производства и только из натуральных материалов, — показывает Елена небольшие ожерелья из ткани. — Вот это сувенир — от сглаза, а этот — для здоровья. А еще мы делаем куклы-обереги.

По его мнению, вся удмуртская кухня — мало того что очень вкусная, но еще и дешевая в производстве — все ингредиенты для блюд стоят в магазине недорого.

В этот день в саду Эрмитаж можно было совершить настоящую экскурсию по самым красивым местам Удмуртии — посмотреть на фотографиях как выглядит гора Байгурезь, реликтовая роща с 360-летней сосной и так далее. А еще можно было ощутить себя "в царской России " — посетив музей Сибирского тракта.

Кстати

Гербер — это праздник в честь завершения периода летнего солнцестояния и начала сбора урожая. Название происходит двух удмуртских слов геры — «плуг», «соха» и бере — «сзади», «после».