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Праздник «Гербер» прошел в саду «Эрмитаж»
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Традиционный удмуртский праздник «Гербер» прошел в саду «Эрмитаж» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Куклы-обереги, гороховые колобки и удмуртский фольклор.
В программе праздника — выступления традиционных фольклорных ансамблей и коллективов. Эта музыка давно всем известна и любима — в первую очередь, благодаря такому коллективу как «Бурановские бабушки». А вот сувениры, которые привезли на праздник народные мастера из Удмуртии, многие москвичи увидели впервые.
Елена Корепанова, из села со звучным названием Игра, привезла в столицу народные амулеты-обереги.
— Я бывала в крупных городах и там видела — всюду китайские поделки. Штампуют их из пластика на конвейерах. А наша сувенирная продукция ручного производства и только из натуральных материалов, — показывает Елена небольшие ожерелья из ткани. — Вот это сувенир — от сглаза, а этот — для здоровья. А еще мы делаем куклы-обереги.
По его мнению, вся удмуртская кухня — мало того что очень вкусная, но еще и дешевая в производстве — все ингредиенты для блюд стоят в магазине недорого.
В этот день в саду Эрмитаж можно было совершить настоящую экскурсию по самым красивым местам Удмуртии — посмотреть на фотографиях как выглядит гора Байгурезь, реликтовая роща с 360-летней сосной и так далее. А еще можно было ощутить себя "в царской России" — посетив музей Сибирского тракта.

Кстати

Гербер — это праздник в честь завершения периода летнего солнцестояния и начала сбора урожая. Название происходит двух удмуртских слов геры — «плуг», «соха» и бере — «сзади», «после».
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