Миниатюрную «Москву» увидели почти 100 тыс. человек

Более 94 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия

Более 94 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия осенью 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

«Павильон с уникальным макетом Москвы, на котором можно увидеть центральную часть города, за девять месяцев работы посетили 94 тыс. 133 человек. Здесь интересно и взрослым, и детям, поскольку можно познакомиться с работой макетчиков, которые на глазах посетителей создают миниатюрные копии зданий, увидеть светотехнические шоу, демонстрирующие разные стороны жизни города, а также побывать на тематических выставках. Так, завершившаяся недавно выставка, посвященная московским стадионам, привлекла тысячи москвичей, особенно после того, как футболисты сборной России подарили «Макету Москвы» официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 г. со своими автографами», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Глава департамента напомнил, что на данный момент площадь макета составляет 370 кв. м, на нем разместилось 19 тыс. 843 здания центральной части города. Масштаб модели — 1:400.

«Ее главные особенности — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что завершить все работы по макету планируется до 2020 г. Площадь арт-объекта составит 925 кв. м.