Проект «Московское долголетие» работает в 28 парках

Проект «Московское долголетие» работает уже в 28 парках

Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" проходят в 28 столичных парках. Об этом заявил Сергей Собянин в свое микроблоге в Twitter.

"Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами", — говорится в сообщении.

Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами. pic.twitter.com/C9xNq02O8M— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июля 2018 г.

К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Программа начала работать в столице 1 марта.

К занятиям можно присоединиться в 28 локациях:

Сад имени Баумана;

Таганский парк; Измайловский парк;

Бабушинский парк;

Гончаровский парк; Лианозовский парк;

Перовский парк; Сквер по Олонецкому проезду;

Парк "Красная Пресня"

Парк "Красногвардейские пруды"

Парк "Фили" Парк "Зарядье"

Парк "Сокольники"

Парк "Северное Тушино" Парк "Кузьминки"

Парк "Малые Кузьминки"

Сиреневый сад;

Парк Победы на Поклонной горе;

Парк Олимпийская деревня;

Усадьба "Воронцово"

Зона отдыха "Борисовские пруды"

Парк в Садовниках; Парк у прудов "Радуга"

Парк у Джамгаровского пруда;

Парк "Этнографическая деревня Бибирево"

Парк по Ангарской улице.