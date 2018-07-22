Проект «Московское долголетие» работает в 28 парках

Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" проходят в 28 столичных парках. Об этом заявил Сергей Собянин в свое микроблоге в Twitter.
"Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами", — говорится в сообщении.
Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами. pic.twitter.com/C9xNq02O8M— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июля 2018 г.
К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Программа начала работать в столице 1 марта.
К занятиям можно присоединиться в 28 локациях:
Сад "Эрмитаж";
Сад имени Баумана;
Таганский парк; Измайловский парк;
Бабушинский парк;
Гончаровский парк; Лианозовский парк;
Перовский парк; Сквер по Олонецкому проезду;
Парк "Красная Пресня"
Парк "Красногвардейские пруды"
Парк "Фили" Парк "Зарядье"
Парк "Сокольники"
Парк "Северное Тушино" Парк "Кузьминки"
Парк "Малые Кузьминки"
Сиреневый сад;
Парк Победы на Поклонной горе;
Парк Олимпийская деревня;
Усадьба "Воронцово"
Зона отдыха "Борисовские пруды"
Парк в Садовниках; Парк у прудов "Радуга"
Парк у Джамгаровского пруда;
Парк "Этнографическая деревня Бибирево"
Парк по Ангарской улице.