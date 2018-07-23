В «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля будет закрыт медиакомплекс «Полет»

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Медиакомплекс «Полет» в столичном парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля в связи с регламентными работами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 23 до 28 июля медиакомплекс «Полет», расположенный в парке «Зарядье», будет закрыт. Это необходимо, чтобы провести регламентные работы", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в рабочем режиме в этом медиакомплексе зрителям показывают интерактивный фильм о достопримечательностях столицы «Полет над Москвой».