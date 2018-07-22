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Школу на 775 учеников построят в Московском
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Школу на 775 учеников построят в Московском 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
В ней будут студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества.
В поселении Московский в ТиНАО построят большую современную школу на 775 мест. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
Всего до конца этого года в Москве в эксплуатацию введут 15 образовательных объектов, которые построены за счет средств городского бюджета и инвесторов.
Например, международная школа «Летово» на 1012 учащихся в поселении Сосенском уже введена в эксплуатацию. Сейчас идет набор учеников. На территории школы обустроили теннисный корт, амфитеатр и спортивные площадки.
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