Дом культуры откроют в ТиНАО до конца года

До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег. После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июля 2018 г.