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Дом культуры откроют в ТиНАО до конца года
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Дом культуры откроют в ТиНАО до конца 2018 года 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца 2018 года в поселке Киевский в ТиНАО откроют Дом культуры. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.
Мэр написал, что Дом культуры строили с 2009 года. После присоединения поселка к Москве было принято решение, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии. Также сюда переедет единственная музыкальная школа в округе.
Троицкий и Новомосковский округа стали частью Москвы шесть лет назад. За это время здесь стало доступно 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построили также две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 объектов социального назначения.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что к 2023 году в ТиНАО появится 100 тысяч новых рабочих мест. За шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест.
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