Что посмотреть на ВДНХ после благоустройства

Главный вход, главная аллея, главные фонтаны: что посмотреть на ВДНХ

На ВДНХ вновь заработали знаменитые фонтаны. Они открылись 15 июля, в день финала чемпионата мира по футболу. Также отреставрирована арка главного входа и благоустроена Центральная аллея. Посмотрите, как выглядит эта часть ВДНХ сейчас.

Главный вход

Арка главного входа ВДНХ была построена по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова в 1954 году в ходе послевоенной реконструкции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). До этого основным входом служила трехпролетная арка, ныне известная как северный вход.

Новые пятипролетные триумфальные ворота представляли собой символ славы Советского Союза, одержавшего победу в Великой Отечественной войне. В 2017 году началась первая в истории реставрация постройки.

Специалисты обновили скульптурную группу «Тракторист и колхозница», которая венчает арку главного входа. Прототип этой скульптуры — колхозник и колхозница со снопом пшеницы — появился на ВСХВ в 1939 году и был установлен на 20-метровом постаменте. В 1954-м обновленная версия скульптуры, уменьшенная с 13 до 8,65 метра и облицованная смальтой, была создана и помещена на вершину арки.

Осенью прошлого года реставраторы восполнили утраченные фрагменты смальтовой облицовки, обновили золочение снопа, укрепили бетонное основание и заделали все трещины.

Кроме того, на арке главного входа отреставрированы барельефы с изображением представителей сельскохозяйственных профессий.

Работы по благоустройству главной части Центральной аллеи ВДНХ (на нее можно попасть через главный вход) были завершены в рекордные сроки. А общая площадь нового асфальтового покрытия центральной части выставки составляет более 120 тысяч квадратных метров.

После реставрации: как преобразился Центральный павильон ВДНХ

По Центральной аллее от арки главного входа можно дойти до площади Промышленности. Там находятся исторический парк « Россия — моя история» (павильон № 57), центр «Космонавтика и авиация» (павильон № 34 «Космос») и экспозиция Политехнического музея (павильон № 26).

По историческим образцам 50-х годов XX века специалисты воссоздали и исторические цветники, расположенные вдоль Центральной аллеи. Реставрация цветочных партеров отмечена премией конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация — 2017».

Фонтаны Центральной аллеи

Важнейшими объектами реставрации стали фонтаны. Специалисты восстановили и привели в рабочее состояние 14 фонтанов на Центральной аллее, а также запустили знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

14 фонтанов — восьмигранные чаши из красного гранита, расположенные в два ряда между главным входом и Центральным павильоном.

Их реставрация проводилась в строгом соответствии с проектом 1954 года. По нему чаши и приямки отливались прямо на месте, поэтому их форма незначительно отличается от правильного восьмиугольника. Во время работ специалисты постарались полностью сохранить изначальный исторический облик фонтанов.

Один из главных символов ВДНХ — фонтан «Дружба народов». Его также установили близ Центрального павильона 64 года назад. 16 золоченых бронзовых фигур девушек, олицетворяющих республики, входившие тогда в состав СССР, окружают овальную чашу фонтана в виде снопа пшеницы.

«Каменный цветок» — второй по значению фонтан ВДНХ после «Дружбы народов». Основная идея его оформления — изобилие — воплощена с помощью скульптур.

Центральная чаша этого фонтана представляет собой большой цветок из бетонных плит, облицованных разноцветной смальтой. По периметру композиция украшена гранитными «столами с яствами» из разных союзных республик и фонтанчиками в виде гусей и осетров.

«Золотой колос»

«Золотой колос», один из трех главных фонтанов ВДНХ (наряду с «Дружбой народов» и «Каменным цветком»), был также установлен в 1954 году — к открытию выставки по итогам послевоенной реконструкции. Он находится в так называемой запрудной зоне, в центре пруда № 3, и представляет собой 16-метровое железобетонное сооружение в виде колоса, покрытого золотой и красной смальтой разных оттенков.

Из насадок, расположенных в «зернах», били 66 струй. Почти половина из них достигала 25 метров в высоту. В конце 1980-х годов вышла из строя система подачи воды, которой была оборудована конструкция, и фонтан отключили. «Золотой колос» не работал в течение 30 лет.

А этим летом москвичи и гости города могут любоваться возрожденным и вновь запущенным «Золотым колосом». В июне были сняты леса — реставраторы вернули на прежние места очищенные и восстановленные фрагменты облицовки фонтана. Кроме того, были укреплены его несущие конструкции, заменены инженерные коммуникации и насосное оборудование, что позволило впервые за три десятилетия запустить самый причудливый фонтан выставки.

На ВДНХ завершается первый этап создания новой зеленой зоны Москвы — ландшафтного парка. На северной петле, недалеко от павильона велопроката № 1, возвышаются символы парка — красные и черешчатые дубы. Неподалеку берет начало большая прогулочная аллея. Ее протяженность — более пяти километров. Вдоль аллеи высадили липы. Уютную атмосферу для прогулок создают 220 исторических опор освещения. Еще 119 установят в ближайшее время.

Ожидается, что после реконструкции посещаемость ВДНХ возрастет с 25 до 40 миллионов человек в год, а туристический поток увеличится на 25 процентов.