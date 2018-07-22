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Во время ЧМ‑2018 Москва стала более открытой и доброжелательной
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Во время ЧМ‑2018 Москва стала более открытой и доброжелательной 

Газета.Ru 22 июля 2018
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Столица изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, стала более открытой и доброжелательной, это наследие необходимо сохранить, передает РИАМО.
"Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу. Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала иной по духу, более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что с большим потоком болельщиков во время ЧМ-2018 столица справилась потому, что город беспрерывно развивается.
"В Москве изменились и улицы, и пешеходные улицы, и регулирование транспорта, и появились новые станции метро и МЦК. Я думаю, что мы, к примеру, «Лужники» без МЦК и реконструкции спортивной (инфраструктуры — ред.), просто не вывезли бы. Город был готов не потому, что мы готовились к чемпионату, а потому, что он развивался все эти годы активно", — сказал мэр столицы.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.
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