Во время ЧМ‑2018 Москва стала более открытой и доброжелательной

Столица изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, стала более открытой и доброжелательной, это наследие необходимо сохранить, передает РИАМО

"Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу. Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала иной по духу, более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что с большим потоком болельщиков во время ЧМ-2018 столица справилась потому, что город беспрерывно развивается.

"В Москве изменились и улицы, и пешеходные улицы, и регулирование транспорта, и появились новые станции метро и МЦК. Я думаю, что мы, к примеру, «Лужники» без МЦК и реконструкции спортивной (инфраструктуры — ред.), просто не вывезли бы. Город был готов не потому, что мы готовились к чемпионату, а потому, что он развивался все эти годы активно", — сказал мэр столицы.