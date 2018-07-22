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С. Собянин: Москва во время ЧМ-2018 показала себя доброжелательным и открытым городом
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С. Собянин: Москва во время ЧМ-2018 показала себя доброжелательным и открытым городом 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после чемпионата мира по футболу главным наследием столицы стало гостеприимство города. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
«Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу в наш город. Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что с большим потоком людей во время ЧМ-2018 столица справилась не потому, что шла активная подготовка к мероприятию, а потому, что город беспрерывно развивается.
«В Москве изменились и пешеходные улицы, и регулирование транспорта, и появились новые станции метро и МЦК.
Город был готов не потому, что мы готовились к чемпионату мира по футболу, а потому, что он активно развивался все эти годы», — сказал мэр столицы.
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