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В аэропортах задержаны и отменены рейсы
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В столичных аэропортах задержано и отменено 25 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и три отменено. В Шереметьево задержали 10 рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано семь рейсов.
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