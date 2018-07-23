В Орле продлили маршруты автобусов до кладбища

Маршруты общественного транспорта в Орле продлили до нового Наугорского кладбища, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По просьбам горожан коррективы внесли в график движения трех маршрутов:

№14 «улица Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий „Лесной“ (через улицу 1-я Посадская), № 27 „Наугорское кладбище — санаторий „Лесной“ (через улицу Герцена).

По субботам и воскресеньям эти автобусы будут курсировать до нового участка Наугорского кладбища.

Время прибытия автобусов на новую конечную остановку:

маршрут № 14 — 08.02, 10.04, 12.00;маршрут № 24 — 08.22, 10.26, 12.28;маршрут № 27 — 08.44, 10.29, 12.42.