Фестивальная программа МУФ-2018 предложит более 100 мероприятий

Сергей Левкин. Жители и гости столицы, которые посетят фестивальную программу Московского урбанфорума (МУФ) «Связывая поколения» в парке «Зарядье», смогут не только развлечься, но и узнать много полезного, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы

«Сегодня я специально приехал в «Зарядье», чтобы посмотреть на происходящее как простой москвич. На нашем стенде «Москва — территория развития» в новом концертном зале по-прежнему многолюдно. Горожане и гости столицы в большинстве своем интересуются транспортными проектами: строительством Большой кольцевой линии метро и проектом Московских центральных диаметров. Второй темой, которая интересует москвичей, стала программа реновации», — сказал он.

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