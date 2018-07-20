Ещё
Линейно‑производственную диспетчерскую станцию «Транснефти» реконструируют в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Линейно‑производственную диспетчерскую станцию «Транснефти» реконструируют в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Реконструкция крупнейшей в Московской области линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» начнется С 1 августа 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Транснефть».
«На производственном объекте будет временно прекращен налив моторного топлива. Однако станция продолжит принимать, хранить, и перекачивать нефтепродукты, поступающие по системе магистральных нефтепродуктопроводов», — говорится в сообщении.
Клиенты «Транснефти» — получатели топлива — будут перенаправлены на две другие наливные станции, подключенные в московскому кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу — «Нагорная» и «Солнечногорская».
Технические характеристики позволяют им отгружать автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо до 3,7 миллиона тонн в год, что существенно превышает существующие потребности Московского региона. Обе наливные станции будут работать круглосуточно и без выходных.
ЛПДС «Володарская» осуществляет прием, хранение и перекачку нефтепродуктов в системе кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (КМНПП). Станция расположена в поселке Константиново Раменского района Московской области. Она связана с нефтеперерабатывающими заводами центральной России, а также с заправочными комплексами всех столичных аэропортов, в том числе «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».
На станции будут построены новые магистральные насосные станции, перекачивающие автомобильный бензин, дизельное топливо, и авиакеросин. На «Володарской» также будут возведены испытательные лаборатории, операторные, производственные корпуса, склады материально-технического снабжения и автоматизированные системы налива.
Реконструкцию линейно-производственной диспетчерской станции планируют завершить к концу 2018 года. После окончания работ увеличится объем резервуарного парка станции, появится возможность одновременной отгрузки нефтепродуктов 19-ти бензовозов.
РИАМО: последние новости
Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса 27 июля В Сети стартовала акция, приуроченная к 90‑летию парка Горького Первый тоннель на южном участке Большого кольца построят между «Каховской» и «Зюзино»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста928
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Умерла Мария Спивак13
Фото кабинета Медведева удивило россиян115
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение