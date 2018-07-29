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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 

Газета.Ru 29 июля 2018
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области 29 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, москвичам 29 июля следует ожидать грозу, ветер и дождь. Сообщается, что непогода продлится до конца дня.
Желтый уровень опасности, согласно принятой Гидрометцентром терминологии обозначения предупреждений, означает, что погода потенциально может представлять опасность.
В МЧС рекомендуют жителям Москвы и области обходить во время грозы и дождей с ветром рекламные щиты и другие шаткие конструкции.
Ранее сообщалось, какая температура воздуха ожидается в Москве в воскресенье, 29 июля.
Также стало известно, что за прошедшие сутки в Москве выпало до 47% месячной нормы осадков.
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