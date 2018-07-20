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Первый тоннель на южном участке БКЛ метро построят между «Каховской» и «Зюзино»
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Первый тоннель на южном участке БКЛ метро построят между «Каховской» и «Зюзино» 

Москва меняется 56 минут назад
Фото: Москва меняется
Завершается монтаж тоннелепроходческого комплекса на площадке за станцией «Каховская». Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, щит построит перегонный тоннель от монтажной камеры в районе ул. Каховка, д. 5 до стройплощадки станции метро «Зюзино».
«Южный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» планируется ввести в 2020 году. Его длина составит 6,2 км. На нем разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино», — сказал А. Бочкарев.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Первый тоннель на южном участке БКЛ метро построят между «Каховской» и «Зюзино» появились сначала на Москва Меняется.
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