Первый тоннель на южном участке БКЛ метро построят между «Каховской» и «Зюзино»

Завершается монтаж тоннелепроходческого комплекса на площадке за станцией «Каховская». Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, щит построит перегонный тоннель от монтажной камеры в районе ул. Каховка, д. 5 до стройплощадки станции метро «Зюзино».

«Южный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» планируется ввести в 2020 году. Его длина составит 6,2 км. На нем разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино», — сказал А. Бочкарев.

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