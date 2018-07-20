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К концу лета обновят 30 пешеходных переходов
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К концу лета в столице обновят 30 диагональных пешеходных переходов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
К концу лета в Москве обновят 30 диагональных пешеходных переходов общей площадью около четырех тысяч квадратных метров.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, для маркировки переходов будет использован термопластик. Его поверхность дополнительно покрывают стеклянными микрошариками для создания светоотражающего эффекта. Это позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток.
Ранее сообщалось, что более 150 тысяч горожан положительно оценили диагональные переходы в проекте "Активный гражданин". Средняя оценка новинки составила 4,7 балла из пяти.
ЦОДД продолжит работу по организации диагональных пешеходных переходов, новые адреса находятся в проработке.
Диагональные "зебры" позволяют горожанам переходить улицу наискосок, значительно экономя время при пересечении проезжей части. Такие пешеходные переходы появились на перекрестках, где светофоры работают с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.
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