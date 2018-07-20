Более 2 тыс. волонтеров ЧМ-2018 вступили в штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

"Ранее количество волонтеров у нас было около 7 тыс., на данный момент их более 10,3 тысячи волонтеров. После чемпионата мира более 2 тыс. волонтеров ФИФА записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать", — сказал Ремчуков, добавив, что их число продолжает расти.

Сергей Собянин является одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будет сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.

Матчи чемпионата мира 2018 года проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.