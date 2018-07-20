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Бизнесмен В. Дымов поблагодарил С. Собянина за произошедшие в Москве за последние годы изменения
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Бизнесмен В. Дымов поблагодарил С. Собянина за произошедшие в Москве за последние годы изменения 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Бизнесмен Вадим Дымов в ходе бизнес-завтрака «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех» поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за изменения, произошедшие в Москве за последние годы. Предприниматель подчеркнул, что такие же преобразования следовало бы проводить в других городах России, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я сделал это искренне (присоединился к движению «За Собянина» — прим. Агентства «Москва») поскольку то, что делает Сергей Семенович, на мой взгляд, очень важно. Я был его сторонником с самого начала. Мне очень понятны люди, которые что-то делают. Мне кажется, что С. Собянин очень практичный человек», — заявил В. Дымов.
Он пояснил, как процессы преображения столицы повлияли на его бизнес.
«У нас есть «Республика» на ул. Тверская. Когда начался ремонт дорог, трафик упал на 30%. Я, как человек взрослый, понимаю, почему он падает. Но, конечно, это необходимо, ведь людям должно быть удобно. Сегодня трафик вырос и, по-моему, даже превышает предыдущий», — подчеркнул бизнесмен.
В. Дымов отметил, что родился во Владивостоке и ему бы хотелось, чтобы процессы, происходящие в Москве, также происходили и в других городах России. Также предприниматель указал на значимость того, что столица принимала игры чемпионата мира по футболу 2018 г.
«Москве в каком-то смысле повезло, что тут прошел чемпионат (чемпионат мира по футболу 2018 г. — прим. Агентства «Москва»), большая часть игр прошла здесь. К нам приехало огромное количество гостей, они увидели наш город и были просто в восторге от того, что они увидели и испытали», — подчеркнул В. Дымов.
Он добавил, что столица является хорошим городом для ведения бизнеса.
«Моя мечта — чтобы Москва стала городом №1 в рейтинге городов для ведения бизнеса», — заключил В. Дымов.
Бизнес-завтрак открыл серию встреч с бизнесменами и предпринимателями «Вкус успеха», которую организует общественное движение москвичей «За Собянина».
Инициатором создания общественного движения стала директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, поблагодарившая С. Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины. После нее благодарность мэру в соцсетях высказали деятели культуры, спортсмены, представители бизнес-сообщества. Писатель Сергей Лукьяненко предложил создать площадку, которая сможет объединить всех сторонников С. Собянина. В. Дымов поддержал эту идею и в результате инициировал создание сайта движения.
Официальный запуск сайта движения «За Собянина» состоялся 13 июня 2018 г.
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