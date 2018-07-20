Осенью начнется возведение более 70 домов на стартовых площадках реновации

Осенью текущего года столичные власти планируют начать строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы . Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах», — заявил он.

Ранее началось переселение жителей в рамках программы реновации жилфонда Москвы в два дома, которые расположены по адресам: ул. Изюмская, д. 55, корп. 1 и д. 49, корп. 2 (район Южное Бутово). Таким образом, переселение по программе идет уже в 11 домах.

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