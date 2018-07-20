Осенью начнется возведение более 70 домов на стартовых площадках реновации 

Осенью текущего года столичные власти планируют начать строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
«Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах», — заявил он.
Ранее началось переселение жителей в рамках программы реновации жилфонда Москвы в два дома, которые расположены по адресам: ул. Изюмская, д. 55, корп. 1 и д. 49, корп. 2 (район Южное Бутово). Таким образом, переселение по программе идет уже в 11 домах.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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