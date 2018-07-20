Ещё
Туристический портал Москвы Discover Moscow заработал на трех языках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристический портал Москвы Discover Moscow заработал на трех языках 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Специалисты запустили туристический портал на трех языках (русский, китайский, английский) о московских достопримечательностях и умной картой развлечений под названием Discover Moscow, [пишет] (http://vm.ru/news/517487.html) «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.
«Для поиска развлечений в столице туристы могут воспользоваться умным фильтром. Он позволяет найти экскурсии, которые проходят в Москве, подыскать недорогие для посещения музеи или получить информацию о запланированных в городе фестивалях и других мероприятиях», — следует из сообщения.
При помощи сайта туристы смогут узнать, как лучше добраться до Москвы, найти в городе интересные экскурсии и музеи и ознакомиться с их стоимостью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву за время проведения в России чемпионата мира по футболу посетило около 4 млн туристов, из которых 2 млн — иностранцы.
Rambler News Service: последние новости
В московском метро открылось 15 платных туалетов В Москве открыли сад в память о журналистке Анне Политковской Парк «Зарядье» с момента открытия посетили 8 млн человек
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии362
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец22
На Украине раскопали могилу ведьмы33
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Тест: Азовское море или Черное?7
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение