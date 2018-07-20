Туристический портал Москвы Discover Moscow заработал на трех языках

Специалисты запустили туристический портал на трех языках (русский, китайский, английский) о московских достопримечательностях и умной картой развлечений под названием Discover Moscow, [пишет] (http://vm.ru/news/517487.html) «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

«Для поиска развлечений в столице туристы могут воспользоваться умным фильтром. Он позволяет найти экскурсии, которые проходят в Москве , подыскать недорогие для посещения музеи или получить информацию о запланированных в городе фестивалях и других мероприятиях», — следует из сообщения.

При помощи сайта туристы смогут узнать, как лучше добраться до Москвы, найти в городе интересные экскурсии и музеи и ознакомиться с их стоимостью.