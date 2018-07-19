Более 1,1 тыс. сотрудников Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за ливня

Более 1,1 тыс. сотрудников ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах столицы в связи с сильным дождем. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.

«В преддверии обильных осадков ГУП «Мосводосток» привлек к работе более 275 бригад, в составе которых более 1 тыс. 100 сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и сильного ветра.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что к предстоящим выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.