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Более 1,1 тыс. сотрудников Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за ливня
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Более 1,1 тыс. сотрудников Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за ливня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 1,1 тыс. сотрудников ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах столицы в связи с сильным дождем. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.
«В преддверии обильных осадков ГУП «Мосводосток» привлек к работе более 275 бригад, в составе которых более 1 тыс. 100 сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», — уточнили в пресс-службе.
Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и сильного ветра.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что к предстоящим выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.
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