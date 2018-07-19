Сергей Собянин поддержал предложение о мороженом «Москва»

Идею предложили сотрудники столичного завода по выпуску мороженого

В четверг, 19 июля, Сергей Собянин взял отпуск. Этот день он как зарегистрированный кандидат в мэры Москвы , посвятил встрече с сотрудниками предприятия, выпускающего мороженое.

Поддержать предприятия

Сергей Собянин поблагодарил работников столичного завода за «вкусную и полезную продукцию».

— Многие ее знают, любят, — сказал он. — Мы стараемся помочь предприятиям Москвы, тем более что промышленность с каждым годом все активнее и активнее развивается.

Рабочие же расспросили Сергея Собянина о том, как должны дальше развиваться предприятия в городе. Он пояснил, что в первую очередь поддержку должны получать компании, которые обеспечивают хорошую заработную плату своим сотрудникам и инвестируют в развитие своего производства.

Вкус столицы

Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. К такой идее привело Сергея Собянина посещения предприятия.

— Хорошее предложение по созданию мороженого под названием «Москва». Я думаю, столичные жителиподдержат и проголосуют на «Активном гражданине», — отметил он.

С соответствующим предложением к нему обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого.

Сергей Собянин напомнил, что в столице уже есть торт и конфеты «Москва», которые пользуются спросом. Осталось добавить в этот бренд и любимый всеми холодный десерт.