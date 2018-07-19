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Сергей Собянин поддержал предложение о мороженом «Москва»
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Сергей Собянин поддержал предложение о мороженом «Москва» 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Идею предложили сотрудники столичного завода по выпуску мороженого
В четверг, 19 июля, Сергей Собянин взял отпуск. Этот день он как зарегистрированный кандидат в мэры Москвы, посвятил встрече с сотрудниками предприятия, выпускающего мороженое.
Поддержать предприятия
Сергей Собянин поблагодарил работников столичного завода за «вкусную и полезную продукцию».
— Многие ее знают, любят, — сказал он. — Мы стараемся помочь предприятиям Москвы, тем более что промышленность с каждым годом все активнее и активнее развивается.
Рабочие же расспросили Сергея Собянина о том, как должны дальше развиваться предприятия в городе. Он пояснил, что в первую очередь поддержку должны получать компании, которые обеспечивают хорошую заработную плату своим сотрудникам и инвестируют в развитие своего производства.
Вкус столицы
Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. К такой идее привело Сергея Собянина посещения предприятия.
— Хорошее предложение по созданию мороженого под названием «Москва». Я думаю, столичные жителиподдержат и проголосуют на «Активном гражданине», — отметил он.
С соответствующим предложением к нему обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого.
Сергей Собянин напомнил, что в столице уже есть торт и конфеты «Москва», которые пользуются спросом. Осталось добавить в этот бренд и любимый всеми холодный десерт.
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