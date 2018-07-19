«Желтый» уровень опасности сохраняется в столице пятый день

«Желтый» уровень погодной опасности сохраняется в Москве Подмосковье уже пятый день — его объявили также на пятницу, 20 июля, из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 июля, в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, гроза. В столице температура воздуха днем составит 24-26 градусов, по области — 23-28 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области — 15-20 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16, 17, 18 и 19 июля из-за грозы и сильного ветра.

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