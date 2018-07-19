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В ТПУ «Некрасовка» построят спорткомплекс
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В ТПУ «Некрасовка» построят спорткомплекс с катком и бассейнами 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
На территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы построят спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас ведется согласование технологического задания объекта. Строительство спорткомплекса по поручению мэра Сергея Собянина включено в Адресную инвестиционную программу города в рамках комплексного развития территории района", — сказал он.
Планируется, что спорткомплекс откроется в 2020 году. На его территории расположатся зал для экстремальных видов спорта и открытая зона воркаута, залы хореографии, ритмической гимнастики, зал единоборств и многое другое.
Ранее сообщалось, что в Некрасовке также построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В трехэтажном здании площадью более шести тысяч квадратных метров будет находиться бассейн, спортивные залы и комнаты отдыха. Бассейн расположится на первом этаже здания. Там же откроют фито-бар.
На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала. Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов, передает пресс-служба Москомархитектуры.
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