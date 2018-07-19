В ТПУ «Некрасовка» построят спорткомплекс с катком и бассейнами

МОСКВА , 19 июл — РИА Недвижимость. В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» построят спорткомплекс с катком, бассейнами, экстрим-парком и зоной для воркаута, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время ведется согласование технологического задания объекта. Открыть его планируется в 2020 году", — говорится в сообщении.

Как указывается в пресс-релизе, спортивный комплекс площадью до 30 тысяч квадратных метров построят за счет бюджета Москвы.

ТПУ «Некрасовка» планируется создать на базе одноименной станции метро на юго-востоке Москвы, которая станет конечным пунктом строящейся Кожуховской линии. Ветку предполагается запустить в 2019 году.