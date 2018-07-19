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Мороженое «Москва» может появиться в столице
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С. Собянин: Мороженое «Москва» может появиться в столице 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого.
«Хорошее предложение по созданию мороженого под названием «Москва».
Я думаю, москвичи поддержат и проголосуют на «Активном гражданине» (система электронных референдумов — прим. Агентства «Москва»)», — отметил С. Собянин.
С соответствующим предложением к нему обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого, куда С. Собянин прибыл для общения с сотрудниками как кандидат в мэры Москвы на предстоящих выборах 9 сентября.
Он напомнил, что в столице уже есть торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.
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