С. Собянин: Мороженое «Москва» может появиться в столице

Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого.

«Хорошее предложение по созданию мороженого под названием «Москва».

Я думаю, москвичи поддержат и проголосуют на «Активном гражданине» (система электронных референдумов — прим. Агентства «Москва»)», — отметил С. Собянин.

С соответствующим предложением к нему обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого, куда С. Собянин прибыл для общения с сотрудниками как кандидат в мэры Москвы на предстоящих выборах 9 сентября.

Он напомнил, что в столице уже есть торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.