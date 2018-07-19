В столицу вернется 30-градусная жара в выходные 

Дождливая погода сохранится в столице до конца рабочей недели, в выходные вернется тридцатиградусная жара. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Москве в четверг-пятницу также сохранится пасмурная дождливая погода. Это не позволит столбикам термометров подняться выше отметки плюс 25 градусов. В выходные из-за туч станет чаще выглядывать солнце, ветер изменит направление на южное. Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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