Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента образования

Служебный контракт с Аленой Шаховой заключается на два года.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового заместителя департамента образования города Москвы. На должность назначена Алена Шахова.

— Принять Алену Шахову на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента образования Москвы, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра.

Отмечается, что служебный контракт заключен на два года.

СПРАВКА «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»

Алена Анатольевна Шахова окончила Московский экономико-статистический институт по специальности «Статистика» в 1996 году с красным дипломом.