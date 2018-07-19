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Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента образования
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Сергей Собянин назначил нового замруководителя департамента образования 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Служебный контракт с Аленой Шаховой заключается на два года.
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового заместителя департамента образования города Москвы. На должность назначена Алена Шахова.
— Принять Алену Шахову на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента образования Москвы, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра.
Отмечается, что служебный контракт заключен на два года.
СПРАВКА «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»
Алена Анатольевна Шахова окончила Московский экономико-статистический институт по специальности «Статистика» в 1996 году с красным дипломом.
Она занимала должность главного специалиста Управления экономического анализа и планирования Федерального фонда развития малого предпринимательства, ведущего аудитора ЗАО «БФ — Аудит», финансового директора НОУ «Корпоративный университет „Норильский никель“. С 2017 года была начальником Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента города Москвы.
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