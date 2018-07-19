Удмуртский праздник «Гербер» отметят в столице

В воскресенье, 22 июля, в Москве отметят удмуртский национальный праздник «Гербер». Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
Утоняется, что мероприятие пройдет с 10:00 до 22:00 в саду «Эрмитаж». В рамках праздника пройдут мастер-классы по рукоделию и ремесленничеству, детской игровой зоной со сказочными героями, выступлениями народных коллективов и молодых исполнителей.
«Все желающие смогут принять участие во II открытом шахматном турнире за право получить звание «Чемпиона „Гербера“ по шахматам 2018 года». Это уникальный шанс сразиться с лучшими шахматистами Москвы и Удмуртии, возможность поставить мат настоящему гроссмейстеру, двукратному чемпиону России Александру Морозевичу», — рассказали в пресс-службе, отметив, что также в рамках праздника будет работать ярмарка, где представят фермерские продукты с традиционными удмуртскими блюдами, аксессуары или украшения.