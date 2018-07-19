Расписание вечерних и ночных аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится 22-30 июля

Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут курсировать с изменениями с 22 по 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 22 по 30 июля в связи с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь с 22 на 23, с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, с 27 на 28, с 28 на 29, с 29 на 30 и с 30 на 31 июля будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево . В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком.

В ночь с 22 на 23, с 23 на 24, с 29 на 30 июля аэроэкспресс будет отправляться из Москвы в 00:32, прибывать в Шереметьево в 1:18, из Шереметьево поезд отправится в 00:43, в Москву прибудет в 1:18. С 24 по 27 июля, в ночь с 30 на 31 июля из Москвы аэроэкспресс будет отправляться из Москвы в 00:25, прибывать в Шереметьево в 1:00, из Шереметьево поезд отправится в 00:46, в Москву прибудет в 1:24.

Также ряд изменений в расписании произойдет вечером 28 июля. Некоторые рейсы будут отменены, аэроэкспрессы будут курсировать в соответствии со следующим графиком: из Москвы аэроэкспрессы будут отправляться в 16:55, 18:17, 19:20, 20:36, 21:49, 00:34, 1:25, в Шереметьево они будут прибывать в 17:30, 18:57, 20:01, 21:20, 22:24, 1:08, 2:12 соответственно. Из Шереметьево поезда будут выезжать в 17:13, 18:15, 19:44, 20:53, 22:25, 23:44 и прибывать в Москву в 18:05, 19:06, 20:26, 21:31, 23:03, 00:24 соответственно.

Утром 29 июля будут отменены поезда отправлением в 5:30 и 6:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5:00 из Шереметьево.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив на горячую линию, а также у сотрудников компании в терминалах.