Выставку Верещагина посетили более 317 тыс. человек

Выставку Верещагина в Новой Третьяковке посетили более 317 тыс. человек

Более 317 тыс. человек посетили выставку работ Василия Верещагина , которая проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 7 марта по 15 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Выставку Верещагина посетили 317 419 человек", — сказали в пресс-службе.

Пока самыми успешными выставками остаются ретроспективы Валентина Серова Ивана Айвазовского , также прошедшие в Новой Третьяковке. Выставка Серова проходила с 7 октября 2015 года по 24 января 2016 года. Экспозицию посетили 486 тыс. человек.

Выставка Айвазовского проходила с 29 июля по 20 ноября 2016 года и побила рекорд выставки Серова — ее посетили почти 600 тыс. человек.

О выставке Верещагина

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) — русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер.

В ретроспективе было представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции — собрание Третьяковской галереи — около 100 живописных и 130 графических произведений.

Произведения демонстрировались сериями, посвященными походам и путешествиям художника: "Туркестанская", "Балканская", "Индийская", "Японская" серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывали стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Особыми разделами на выставке стали цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия".

В своих путешествиях Верещагин собирал этнографические коллекции, использовавшиеся им для написания картин. Для создания особой атмосферы, окружавшей художника и его работы, экспозиция была дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства, фотографиями, а также мемориальными и этнографическими предметами из тех областей и стран, где работал Верещагин.