Ещё
Выставку Верещагина посетили более 317 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставку Верещагина в Новой Третьяковке посетили более 317 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 317 тыс. человек посетили выставку работ Василия Верещагина, которая проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 7 марта по 15 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.
"Выставку Верещагина посетили 317 419 человек", — сказали в пресс-службе.
Пока самыми успешными выставками остаются ретроспективы Валентина Серова и Ивана Айвазовского, также прошедшие в Новой Третьяковке. Выставка Серова проходила с 7 октября 2015 года по 24 января 2016 года. Экспозицию посетили 486 тыс. человек.
Выставка Айвазовского проходила с 29 июля по 20 ноября 2016 года и побила рекорд выставки Серова — ее посетили почти 600 тыс. человек.

О выставке Верещагина

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) — русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер.
В ретроспективе было представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции — собрание Третьяковской галереи — около 100 живописных и 130 графических произведений.
Произведения демонстрировались сериями, посвященными походам и путешествиям художника: "Туркестанская", "Балканская", "Индийская", "Японская" серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывали стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Особыми разделами на выставке стали цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия".
В своих путешествиях Верещагин собирал этнографические коллекции, использовавшиеся им для написания картин. Для создания особой атмосферы, окружавшей художника и его работы, экспозиция была дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства, фотографиями, а также мемориальными и этнографическими предметами из тех областей и стран, где работал Верещагин.
ТАСС: последние новости
Детскую больницу имени святой Ольги в Москве признали памятником архитектуры Время приезда скорой помощи в Москве сократилось до 11,7 минут в 2018 году Москва инвестирует в транспортную инфраструктуру до 10 млрд долларов ежегодно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине189
Россиян предложили увольнять по новой статье127
Российский певец покончил с собой192
К санкциям против РФ подключились новые страны600
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение