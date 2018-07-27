ЧМ-2018 поспособствовал привлечению зрителей на Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. / ТАСС /. Футбольный стадион «Нижний Новгород» практически полностью заполнился на матче за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и ЦСКА. Арену, ранее принимавшую матчи чемпионата мира 2018 года и вмещающую 45 тысяч зрителей, посетили 43 319 человек.

На первой игре на стадионе после чемпионата мира, в которой в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встречались местный «Нижний Новгород» и «Тюмень», присутствовали 18 тысяч человек. Изначально на матч продавались билеты только на первый ярус стадиона, но из-за высокого спроса были открыты продажи на некоторые сектора второго яруса.

Встреча за Суперкубок стала первой, собравшей почти полную арену. Многие из болельщиков решили увидеть матч вживую впервые. Поводом для этого послужил всплеск интереса к футболу после чемпионата мира.

"Мы сегодня пришли на игру впервые, раньше иногда смотрели матчи нашей сборной только по телевизору, но не игры клубов, — рассказала корреспонденту ТАСС болельщица Екатерина. — Во время чемпионата мира очень переживали за Игоря Акинфеева и расстроились, когда не забил Марио Фернандес (в послематчевой серии пенальти в 1/4 финала ЧМ с хорватами — 3:4. — прим. ТАСС). Но настолько прониклись футболом, что не могли не прийти на стадион, когда узнали, что сюда приедет ЦСКА. Сегодня болеем за них и лично за Акинфеева".

На новый стадион приятно ходить

Стадион «Нижний Новгород» был введен в эксплуатацию в марте этого года. Во время чемпионата мира он принял четыре встречи группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал. За все время первенства об арене звучали только положительные отзывы болельщиков и команд.

"Чемпионат мира положительно повлиял на отношение горожан к футболу, если уж на «Нижний Новгород» собралось столько народу. Стадион — это потрясающее сооружение, на которое приятно ходить. Сегодня взял на матч внука, надеюсь, ему тоже понравится", — поделился мнением с корреспондентом ТАСС 56-летний болельщик Сергей.

Другой пришедший на матч зритель, нижегородец Денис, отметил, что город соскучился по большому клубному футболу.

"На чемпионате мира я посетил один матч, четвертьфинал Уругвай Франция . Стадион произвел хорошее впечатление, казалось, что места за воротами не самые удобные, но на нашей арене все было видно очень хорошо. Рад, что матч за Суперкубок проводится в Нижнем Новгороде, наш город соскучился по большому футболу и матчам таких команд", — рассказал Денис.

Счет после первого тайма не открыт.