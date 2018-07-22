Ещё
Музей славянской письменности откроется на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музей славянской письменности откроется на ВДНХ 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Музей славянской письменности откроется на ВДНХ в павильоне "Украина" после его реставрации. Об этом на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
Он рассказал, что восстановление объекта потребовало много труда и времени. "Здание находилось буквально в руинах", — написал мэр Москвы.
Ранее на ВДНХ после 30-летнего перерыва вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века. На его реставрацию специалисты потратили 8,5 тонны золотой и цветной смальты. Чтобы воссоздать фонтан в запрудной зоне парка понадобилось шесть месяцев кропотливой работы. Кроме того, совсем недавно на главной аллее торжественно открыли 14 фонтанов.
Москва24: последние новости
Расписание нескольких поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится Ремонт дорожного покрытия начался на Рублевском шоссе в столице Лунное затмение и великое противостояние Марса увидят гости Московского планетария
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене129
Греция меняет тон в отношении России163
Стриж вернула ребенка в детский дом39
Эрдогана задержали на Красной площади19
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат393
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение