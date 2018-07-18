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Что нам известно о северокорейском метро
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Что нам известно о северокорейском метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Самая глубокая станция московского метро — «Парк Победы». Она расположена на глубине 84 метров. А вот самой глубокой подземкой в мире считается метрополитен столицы Северной Кореи Пхеньяна.
О Пхеньянском метро известно очень мало — как и многое в Северной Корее, этот объект окутан большой тайной. Запуск его состоялся 9 сентября 1973 года. Глубина заложения станций метро Пхеньяна внушительна: от 60 до 110 метров. Есть легенда о «неофициальном метро», которое находится еще глубже и соединяет важные правительственные и военные объекты. В корейском метро коридоры переходов очень длинные, широкие, изогнутые, спуск на платформу занимает около четырех минут. При входе на каждую станцию установлены массивные двери-гермозатворы.
При строительстве Пхеньянского метрополитена конструкторам ставили те же задачи, что и их московским коллегам в 1930-е годы. Северокорейская подземка должна демонстрировать мощь и справедливость идей чучхе и мудрость вождей Кимов.
— Станции «Слава» («Енгван») и «Освоение Родины» («Пухын»), безусловно, самые роскошные: много мрамора, колонны, путевые стены украшены богатой мозаикой и искусными барельефами! А изюминкой пхеньянского метро являются шикарные светящиеся балюстрады. Эти станции напоминают им «сталинские» станции метро Москвы, — рассказала «Вечерке» ведущий специалист Службы профориентации обучения и развития персонала Московского метрополитена Анна Суханова.
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