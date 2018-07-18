Что нам известно о северокорейском метро

Пхеньяна. Самая глубокая станция московского метро — «Парк Победы». Она расположена на глубине 84 метров. А вот самой глубокой подземкой в мире считается метрополитен столицы Северной Кореи

О Пхеньянском метро известно очень мало — как и многое в Северной Корее, этот объект окутан большой тайной. Запуск его состоялся 9 сентября 1973 года. Глубина заложения станций метро Пхеньяна внушительна: от 60 до 110 метров. Есть легенда о «неофициальном метро», которое находится еще глубже и соединяет важные правительственные и военные объекты. В корейском метро коридоры переходов очень длинные, широкие, изогнутые, спуск на платформу занимает около четырех минут. При входе на каждую станцию установлены массивные двери-гермозатворы.

При строительстве Пхеньянского метрополитена конструкторам ставили те же задачи, что и их московским коллегам в 1930-е годы. Северокорейская подземка должна демонстрировать мощь и справедливость идей чучхе и мудрость вождей Кимов.