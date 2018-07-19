Ещё
Собянин на Московском урбанфоруме представил Путину доклад о транспортном развитии столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин на Московском урбанфоруме представил Путину доклад о транспортном развитии столицы 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Российская Газета
В рамках Московского урбанистического форума Сергей Собянин представил Владимиру Путину доклад о комплексном транспортном развитии столицы на ближайшие годы, передает сетевое издание m24.ru.
По словам мэра, на форуме обсуждается много вопросов, и транспортная инфраструктура — одна из главных тем, поскольку это главная проблема всех крупных городов, включая Москву.
Собянин добавил, что в городе началась работа по созданию нового транспортного узла, и метро в столице будет практически вдвое больше с учетом МЦК, Большого подземного кольца и радиусов метро. Что касается Московских центральных диаметров, это будет более 400 километров наземного метро, которое свяжет пригороды столицы, крупные города и Москву, отметил мэр, подчеркнув при этом, что за ближайшие годы протяженность подземного и наземное метро в Москве вырастет в разы.
Основная задача, которая стоит перед столичными властями, — обеспечить станциями метро районы, в которых сейчас есть сложности с транспортной доступностью, добавил глава города. В своем докладе он также затронул темы развития пригородного железнодорожного сообщения и дорожного строительства.
Московский урбанистический форум, тема которого «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсудят итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.
Газета.Ru: последние новости
Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума В Москве насчитывается около 500 парков Пятнадцать туалетов с привязкой к "Тройке" появились в московском метро
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой141
Россияне бегут с Дальнего Востока393
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
У Розенбаума нашли рак96
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение