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Рядом с метро «Козья слобода» построят общежитие
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Рядом с метро «Козья слобода» построят общежитие 

Казанский Портал 1 час назад
КГЭУ собирается построить новое общежитие рядом с метро «Козья слобода». Оно расположится на участке между университетом и входом на станцию. Пока эта территория занята спортивными площадками.
Проект уже согласован с главным архитектором Казани и руководством метрополитена. Сейчас идет согласование с федеральными властями.
Если все пойдет по плану, общежитие начнут строить в этом году, сообщает «Татар-информ».
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