Рядом с метро «Козья слобода» построят общежитие 

КГЭУ собирается построить новое общежитие рядом с метро «Козья слобода». Оно расположится на участке между университетом и входом на станцию. Пока эта территория занята спортивными площадками.
Проект уже согласован с главным архитектором Казани и руководством метрополитена. Сейчас идет согласование с федеральными властями.
Если все пойдет по плану, общежитие начнут строить в этом году, сообщает «Татар-информ».
Читайте также:
4 казанских здания, которые часто ругают
Стали известны названия новых станций казанского метро