Рядом с метро «Козья слобода» построят общежитие

КГЭУ собирается построить новое общежитие рядом с метро «Козья слобода». Оно расположится на участке между университетом и входом на станцию. Пока эта территория занята спортивными площадками.

Проект уже согласован с главным архитектором Казани и руководством метрополитена. Сейчас идет согласование с федеральными властями.

Если все пойдет по плану, общежитие начнут строить в этом году, сообщает «Татар-информ»

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