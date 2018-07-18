Москвичам напомнили о родном Чертанове

Дизайнер Марк Родионов представил коллекцию футболок с названиями столичных районов. Об этом сообщается в Telegram-канале Strelka Magazine.

В линейку вошли три модели с надписями «Чертаново», «Текстильщики» и «Бирюлево», каждая — в шести цветах. «Сколько раз вы видели на футболках Бруклин Манхэттен , Сохо, Гиндзу, Лондон, Токио, Нью-Йорк ? А сколько раз Чертаново?» — говорится в описании коллекции.

У каждого района есть описание. Например, «Чертаново» — это «бесконечные многоэтажки и лес до самого горизонта», «Текстильщики» у дизайнера ассоциируются с домом культуры, электричками и стадионом, а «Бирюлево» — это «окраина как она есть».

«Мы ненавидим их серость и то же время горячо любим, просто потому что они наши. Мы выросли здесь. Чертаново роднее Бруклина», — объяснил свою идею Родионов.

Названия других районов на футболках не появятся.

Все вещи стоят по 1,5 тысячи рублей.