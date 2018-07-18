Ещё
Москвичам напомнили о родном Чертанове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам напомнили о родном Чертанове 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дизайнер Марк Родионов представил коллекцию футболок с названиями столичных районов. Об этом сообщается в Telegram-канале Strelka Magazine.
В линейку вошли три модели с надписями «Чертаново», «Текстильщики» и «Бирюлево», каждая — в шести цветах. «Сколько раз вы видели на футболках Бруклин, Манхэттен, Сохо, Гиндзу, Лондон, Токио, Нью-Йорк? А сколько раз Чертаново?» — говорится в описании коллекции.
У каждого района есть описание. Например, «Чертаново» — это «бесконечные многоэтажки и лес до самого горизонта», «Текстильщики» у дизайнера ассоциируются с домом культуры, электричками и стадионом, а «Бирюлево» — это «окраина как она есть».
«Мы ненавидим их серость и то же время горячо любим, просто потому что они наши. Мы выросли здесь. Чертаново роднее Бруклина», — объяснил свою идею Родионов.
Названия других районов на футболках не появятся.
Все вещи стоят по 1,5 тысячи рублей.
Мослента: последние новости
В Москве объяснили нашествие летающих муравьев Москвичей угостят гигантским чак-чаком На московских рынках обнаружили радиоактивные грибы и ягоды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США220
Украина присвоила четыре санатория в Крыму94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии422
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи75
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе148
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение