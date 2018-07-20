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Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города в «Активном гражданине»
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Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города в «Активном гражданине» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города на портале «Активный гражданин». Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
"Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?", — говорится в сообщении.
Опрос о праздновании Дня города уже стартовал в сервисе «Активный гражданин». Горожане смогут отдать свой голос за мероприятия на центральных площадках столицы. Это могут быть концерты, театрализованные представления, поэтические встречи.
В 2018 году Москва будет отмечать 871-й день рождения.
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