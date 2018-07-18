Ещё
Парк Горького устроил флешмоб в честь 90-летия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Умер солист группы «Доктор Ватсон»

В интернете стартовал флешмоб к 90-летию Парка Горького 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователям соцсетей предложили публиковать фотографии Парка Горького в честь его 90-летия, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Фотографии разных лет решили собрать к 90-летию Парка Горького. Акция #90историяпаркагорького стартовала за месяц до праздника. Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, к фотографиям нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького. Итоги акции будут подведены 12 августа. Организаторы флешмоба выберут 90 лучших снимков и историй, которые используют как основу для юбилейного набора открыток.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России466
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком191
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом48
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу32
Аномальной жаре в России нашлось объяснение5
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение