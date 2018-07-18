Парк Горького устроил флешмоб в честь 90-летия

В интернете стартовал флешмоб к 90-летию Парка Горького

Пользователям соцсетей предложили публиковать фотографии Парка Горького в честь его 90-летия, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы

"Фотографии разных лет решили собрать к 90-летию Парка Горького. Акция #90историяпаркагорького стартовала за месяц до праздника. Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, к фотографиям нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького. Итоги акции будут подведены 12 августа. Организаторы флешмоба выберут 90 лучших снимков и историй, которые используют как основу для юбилейного набора открыток.