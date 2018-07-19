Стало известно, кто из иностранных болельщиков чаще пользовался бесплатным проездом на ж/д

«В пятерку наибольшего количества иностранцев (которые воспользовались бесплатными поездами — ред.) — Колумбия, Аргентина, Мексика США и Китай», — сказал Поляков.

Он отметил, что порядка 400 посадочных бесплатных билетов на поезд было выписано во время чемпионата мира по футболу, включая российских и иностранных болельщиков.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.