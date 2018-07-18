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На 15 станциях метро появились туалеты
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На станциях московского метро установили 15 туалетов 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что на станциях московского метро установили 15 туалетов. Об этом передает Агентство "Москва".
"Мы выбрали 15 станций с наибольшим пассажиропотоком. Новые туалетные комплексы платные и работают с привязкой к карте "Тройка". Если они станут востребованными у пассажиров, то мы продолжим строительство на других станциях", — заявил Ликсутов.
Он также уточнил, что туалеты установили в том числе на станциях "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Чкаловская".
Ранее ученые назвали главную опасность общественных туалетов. По словам исследователей наибольшее количество бактерий находится на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец.
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