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Собянин пригласил присоединиться к флешмобу
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Собянин пригласил присоединиться к флешмобу в честь 90-летия Парка Горького 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин призвал присоединиться к флешмобу в честь празднования 90-летия столичного Парка Горького.
Об этом он написал в своем личном аккаунте в Twitter.
"В конце августа Парк Горького отметит свое 90-летие. К этому событию запустили флешмоб. Делитесь своими фото в соцсетях. ", — написал мэр города.
Чтобы стать участником флешмоба, достаточно выложить в одной из социальных сетей свои архивные фото и рассказать историю, связанную с Парком Горького. Организаторы конкурса выберут 90 лучших фотоснимков и историй, опубликованных с хештегом #90историйпаркагорького, и поместят их на юбилейном наборе открыток.
В акции уже участвуют десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги флешмоба подведут 12 августа.
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Комментарии1  Ещё 18 источников 
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