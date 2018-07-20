Собянин пригласил присоединиться к флешмобу в честь 90-летия Парка Горького

Сергей Собянин призвал присоединиться к флешмобу в честь празднования 90-летия столичного Парка Горького.

Об этом он написал в своем личном аккаунте в Twitter.

В конце августа #ПаркГорького будет отмечать 90-летие. К этому событию запустили флешмоб. Делитесь своими фото в соцсетях с хештегом #90историйпаркагорького. https://t.co/GU8pivQDRa— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 July 2018

"В конце августа Парк Горького отметит свое 90-летие. К этому событию запустили флешмоб. Делитесь своими фото в соцсетях. ", — написал мэр города.

Чтобы стать участником флешмоба, достаточно выложить в одной из социальных сетей свои архивные фото и рассказать историю, связанную с Парком Горького. Организаторы конкурса выберут 90 лучших фотоснимков и историй, опубликованных с хештегом #90историйпаркагорького, и поместят их на юбилейном наборе открыток.

В акции уже участвуют десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги флешмоба подведут 12 августа.