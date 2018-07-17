В Хорошёво-Мнёвниках появится новый мост

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Мост через канал имени Москвы в Хорошёво-Мнёвниках построят в 2019 году 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Мост через канал имени Москвы в Хорошёво-Мнёвниках построят в 2019 году
Мост через канал имени Москвы на территории Мнёвниковской поймы планируется построить в 2019 году. Он свяжет улицу Народного Ополчения с улицей Мнёвники, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«На сегодня работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически завершены. Однако для улучшения дорожного трафика было принято решение о строительстве нового дополнительного моста через канал имени Москвы в районе шлюзов», — рассказал глава Стройкомплекса.
Северо-Западная хорда улучшит дорожную ситуацию в районах северо-запада и севера города на 10–15 процентов. Благодаря новой скоростной магистрали также снизится загруженность и вылетных магистралей, и развязок на МКАД.
Километры дорог: каким будет транспортный каркас Москвы
Протяженность дорог, построенных в составе Северо-Западной хорды, составляет более 50 километров. Кроме того, появилось порядка 25 таких транспортных сооружений, как тоннели и эстакады, а также около 30 надземных и подземных пешеходных переходов.
Москва активно строилась: новые дороги, станции метро и запуск программы реновации
Северо-Западная хорда проходит через северную и западную часть столицы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Новая трасса связала такие радиальные дороги, как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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